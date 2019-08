Facebook

Das Team vom SC Kelag Ferlach geht mit breiter Brust in die beginnende HLA-Meisterschaft © KK/SCF

Mit einer recht großen Erwartungshaltung startet heute der SC Kelag Ferlach in die HLA-Saison mit dem Heimspiel gegen die HSG Graz. Die Klubverantwortlichen haben gemeinsam mit dem neuen Trainergespann Sinisa Markota und Miro Barisic ein Team zusammengestellt, von der sich alle den nächsten Schritt in der Entwicklung erwarten. „Wir wollen bei der Vergabe der ersten fünf Plätze, was den erstmaligen Einzug in die Bonusrunde bedeuten würde, ein Wörtchen mitreden“, sagt Ferlach-Chef Walter Perkounig selbstbewusst.