Strahlende Gesichter bei den Ferlachern nach dem Sieg beim Fürstler Gedenkturnier © KK/Privat

Der Turniererfolg des SC Kelag Ferlach mit zwei Siegen gegen Dubrava (28:26) und Koper (28:21) macht definitiv Lust auf mehr. In Abwesenheit der linken Aufbauspieler Leander Krobath und Kapitän Dean Pomorisac, der weiter an einer Patellasehnenverletzung laboriert, sieht die Kärntner in der Trainingsvorbereitung auf einem guten Weg: „Positive Resultate sind immer extrem wichtig. Jetzt heißt es in den kommenden Tagen am Feinschliff zu arbeiten.“