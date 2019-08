Facebook

Jugendkoordinator Michael Jacobsen, Stefan und Daniel Wuzella und Coach Johann Volquardsen (v. l. n. r.) © KK/Privat

Die Wuzella-Zwillinge Daniel und Stefan unterschrieben Ende Juni einen Vertrag in der Handballakademie bei Champions-League-Sieger Flensburg. Bei einem Trainingscamp in Deutschland blieb den Verantwortlichen des Spitzenklubs das Talent der Kärntner nicht verborgen und so nahm alles seinen Lauf. Vor wenigen Tagen begann für die beiden Youngsters das langersehnte große Abenteuer. Doch bevor es als allererstes in die Halle ging, gestalteten die zwei 15-Jährigen ihr neues Reich. „Wir haben getrennte Schlafzimmer mit einem gemeinsamen Vorraum, Küche sowie Bad. Alles richtig cool, wir werden uns schnell einleben“, erzählt Daniel.