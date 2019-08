Handball-Großmacht Training der Kiel-Stars in Graz zu bewundern

Facebook

© GEPA pictures

Filip Jicha hat die Ausmaße eines mittelgroßen Wandschranks. Seine Hände sind kräftig und groß, die Stimme tief und dennoch wirkt er stets freundlich. Das ist er auch. Außer der Trainer des THW Kiel ist in seinem Element und das ist der Handball. Da kann der Tscheche gnadenlos sein und er führt auch beim Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Graz ein strenges Regiment. Bis zu drei Einheiten stehen jeden Tag auf dem Programm – Jicha bezeichnet das Training in Graz nicht grundlos als die entscheidende Woche in der Vorbereitung. Die Spieler rund um Österreichs Teamkapitän Nikola Bilyk müssen im Sportpark oder auf der Laufbahn richtig schuften und schwitzen. Lediglich gestern gab es ein paar Stunden frei – Baden am Schwarzlsee und eine kleine Grillerei.

Jicha achtet ebenso akribisch auf Qualität und Quantität der Einheiten wie auf die Durchführung selbst und die Uhr hat er immer im Blick. Sein Credo ist einfach: „Disziplin“. Auf dem Feld genauso wie abseits davon. „Meine langjährige Erfahrung im Spitzensport hat mir gezeigt, dass sie in Mannschaftssportarten zum Erfolg führt“, erzählt der Welthandballer von 2010, „wir haben einen Plan und verfolgen sehr streng, dass er eingehalten wird.“ Wenn Jicha die Halle betritt, sind die 18 Spieler ruhig, kein Schabernack, kein Herumgeblödel – der THW agiert auch hier höchst professionell.