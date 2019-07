Facebook

Gorazd Skof soll den SC Kelag Ferlach einen Schritt nach vorne führen © AP

Bevor Gorazd Skof erstmals alle seine neuen Teamkollegen beim Trainingsauftakt kennenlernte, wurde der prominente Neuzugang bei einer Pressekonferenz im Südpark in Klagenfurt vorgestellt. Der 188-fache Nationalspieler Sloweniens fühlt sich trotz seiner 42 Jahre noch immer fit genug, um dem SC Kelag Ferlach zu helfen. „Ich bin körperlich im guten Zustand, wollte daher meine Karriere nicht beenden. Als ich das Angebot aus Ferlach erhielt, musste ich nicht lange überlegen. In Slowenien zu spielen, wäre mir zu viel Stress gewesen, daher bin ich froh, dass es mit Ferlach geklappt hat“, erzählt Skof, der zuletzt beim HC Erlangen in der deutschen Bundesliga spielte.