Ferlachs Handballer Dean Pomorisac, Adonis Gonzalez und Florian Strießnig tankten am Meer in Umag Kraft für die kommende Saison. Ein Tennisbesuch durfte nicht fehlen.

Actionreicher Kurzurlaub: Florian Strießnig, Adonis Gonzalez und Dean Pomorisac (v. l. n. r.) © KK/Privat

Die Urlaubszeit neigte sich vergangenes Wochenende für Kärntens Handballer langsam aber doch dem Ende zu. Am Montag hieß es für den SC kelag Ferlach nämlich: Trainingsauftakt! Kapitän Dean Pomorisac, Adonis Gonzalez und Tormann Florian Strießnig hatten kürzlich noch eine Art „Teambuilding“ in Kroatien. „In der Früh gingen wir am Meer entlang laufen und Stabilisationsübungen waren angesagt. Danach stand immer ein ausführliches, gemeinsam Frühstück an der Tagesordnung und natürlich ging es auch ab ins Meer. Beim Jetski fahren war absolut Action angesagt. Das war richtig Adrenalin pur und hat echt total Spaß gemacht“, erzählt Gonzalez, der mit seinen Kollegen in Umag den ATP-Spielern ganz genau auf die Schläger schaute und sich das eine oder andere abkupfern konnte. Da ließ man sich auch nicht das Doppelfinale Philipp Oswald mit seinem holländischen Partner Robin Haase gegen Jürgen Melzer/Oliver Marach entgehen.