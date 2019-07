Facebook

Luca Urbani in Aktion (re.), oben mit seinem achtjährigen Rauhaardackel „Buddy“ © Traussnig; KK (2)

Der Abstieg mit schlafraum.at/Kärnten war für mich sowie das Team extrem bitter, vor allem da ich 13 Jahre bei diesem Verein aktiv war“, erzählt Handballer Luca Urbani, der kommende Saison im Dress des SC Kelag Ferlach in der spusu-Liga auflaufen wird. „Es war die einzig realitische Option und ganz klar der nächste große Schritt. Ich kann hier viel lernen und mich weiterentwickeln.“ In der Phase vor dem Trainingsauftakt am 22. Juli bereitete sich der Klagenfurter beispielsweise mit Adonis Gonzalez vor. „Ich kenne ja viele der Jungs bereits und fiebere meiner neuen Herausforderung entgegen.“