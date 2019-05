Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Nach dem äußerst knappen 26:25-Heimsieg im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie gegen Trofaiach reiste der HCK mit großen Ambitionen zum Retourspiel in die Steiermark. Die Mannschaft von Michael Pontasch wollte es unter keinen Umständen auf ein entscheidendes drittes Duell gegen den Abstieg ankommen lassen. Angepeitscht von zahlreichen mitgereisten Fans entwickelte sich von Anfang an ein offener Schlagabtausch. Die Kärntner erwischten einen guten Start. Nach dem Ausgleichstreffer der Steirer zum 9:9 kassierten Patrick Jochum und Co. allerdings drei Gegentore in Serie. Am Ende ging es mit einem 13:15-Rückstand in die Pause.



ATV Trofaiach - schlafraum.at/Kärnten 30:26 (15:13) Tore HCK59: M. Wagner (7), L. Wagner (5), Jochum, Urbani (je 3), Hartman, Marojevic, Simic (je 2), Jelen, Schofnegger (je 1) Sporthalle Trofaiach

Schiedsrichter: Hurich & Bolic

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Offensichtlich fand Coach Pontasch in der Kabine die richtigen Worte. Seine Spieler konnten nicht nur den Rückstand in den ersten drei Minuten wettmachen, sondern auch das Spiel immer mehr an sich reißen. Zwischenzeitlich gingen die Klagenfurter sogar mit drei Toren in Führung. Doch wie schon in der ersten Hälfte nutzte Trofaiach eine kurze Schwächephase der Gäste, um wieder heranzukommen. In der Schlussphase riss dann der Faden im HCK-Spiel. Die Steirer zogen bis zum Schluss auf 30:26 davon und erzwangen ein alles entscheidendes drittes Spiel in einer Woche in Viktring.„Wir haben eigentlich besser gespielt als im ersten Duell vor einer Woche. Vielleicht waren wir uns unserer Sache phasenweise zu sicher. Dadurch haben sich einige Fehler in unserem Spiel eingeschlichen“, resümierte Pontasch, der dennoch optimistisch bleibt: „Das Spiel ist bereits abgehakt. Wir werden hart weiterarbeiten und wollen mit der Unterstützung unserer Fans am kommenden Samstag alles klar machen.“