Sujetbild © AP

Beim SC Kelag Ferlach ist die Planung für die neue Saison in vollem Gange. Nach Gorazd Skof konnte mit dem Kroaten Kristian Volar (24) ein weiterer Wunschspieler verpflichtet werden. Er kommt vom kroatischen Spitzenklub RK Dubrava und hat alle kroatischen Jugend Nationalmannschaften durchlaufen. Der 1,95-Meter-Riese soll somit die Nachfolge von Anze Ratajec als Spielmacher antreten. „Er ist im Aufbau flexibel einsetzbar und soll vor allem in der Deckung mit Leander Krobath den Mittelblock bilden. Trotz seiner jungen Jahre verfügt Kristian bereits über internationale Erfahrung“, schwärmt Obmann Walter Perkounig vom Neuzugang. Auch Volar freut sich auf seine neue Aufgabe „Ferlach ist jetzt mein erster Schritt ins Ausland. Ich werde versuchen mich möglichst rasch zu integrieren und freue mich schon auf die österreichische Liga.“

Am Wochenende ist die Ferlacher Ballspielhalle Schauplatz der österreichischen Meisterschaften der U11-Mädchen. Als Kärntner Meister stellt sich der SC Ferlach den Teams der Hypo Südstadt, der HSG Bärnbach/Köflach, dem SK Traun, WAT Atzgersdorf und Wiener Neustadt. Die Spiele beginnen in zwei Gruppen am Samstag um 13 Uhr. Das Endspiel ist für Sonntag, 15 Uhr, angesetzt.