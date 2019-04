Handball Saisonende für Graz und Abschied vom Trainer

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

In der Wiener Hollgasse endete nicht nur die Saison der HSG, sondern auch die Trainerlaufbahn von Ales Pajovic bei den Grazern. Die Steirer sind nach der zweiten Niederlage gegen die Fivers im Viertelfinale der SpusuLiga ("Best of three") ausgeschieden und der Slowene wird künftig als Nationalteamtrainer die Geschicke von Österreichs Herren lenken. Es war ein würdiger Abschluss nach einem starken Jahr der Grazer, die sich im fünften Wiener Gemeindebezirk noch einmal teuer verkauft haben. Beim 29:35 hielten sie mit dem Meister sehr lange gut mit.

Im Gegensatz zum ersten Spiel in Graz (25:34) ließen sich die Steirer in der zweiten Partie von den gut spielenden Wienern lange nicht abschütteln und blieben an den Fivers dran. Das gelang auch ohne Einser-Keeper Thomas Eichberger und Daniel Dicker. Die beiden Nationalteamspieler mussten verletzt passen. Graz präsentierte sich wesentlich selbstbewusster und abgeklärter als noch in der ersten Partie und dadurch war auch die Fehlerquote deutlich geringer. Thomas Gollenz, der Eichberger im Tor ersetzt hatte, fand zudem besser in die Partie als noch in der eigenen Halle und kam zu einigen Paraden.

Zur Pause stand es 14:14 – ein starker Auftritt der Gäste, bei dem Otmar Pusterhofer nach einem Zusammenstoß mit einer Blessur lange auf der Bank sitzen musste. Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild, doch die Wiener setzten sich nach der 40. Minute dank einer druckvollen Phase ab. Graz musste dem Kraftakt Tribut zollen und Matjaz Borovnik (46.) ging nach der dritten Zweiminutenstrafe vorzeitig vom Feld. Danach hatte der amtierende Meister ein klares Übergewicht auf dem Feld und zog davon.

Somit sind in der höchsten Liga alle Augen auf Leoben gerichtet: Die Obersteirer können am Samstag mit einem Sieg in Linz den Klassenerhalt fixiere.

SpusuLiga, Viertelfinale: Margareten Fivers – HSG Graz 35:29 (14:14), Endstand in der Serie: 2:0; Heute: Ferlach Krems (19), Schwaz – Hard, Bregenz – Westwien (alle 19)