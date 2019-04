Die Ferlach/Feldkirchen-Damen haben alle Karten in der Hand, um am 11. Mai endgültig den Aufstieg zu fixieren. Herren verloren, HCK siegte.

Geballte Fäuste: Der Jubel war bei den Ferlach/Feldkirchen-Damen nach dem Sieg gegen Landhaus riesig © Privat

"Mein Gefühl sagt mir, dass die zwei Punkte in Ferlach bleiben“, verriet Lisa Ogris vor dem so wichtigen Heimspiel im Oberen Play-off der Handball-Bundesliga. Und ihr Gefühl täuschte sie keineswegs. Die Ferlach/Feldkirchen-Damen fegten am Samstag einen unmittelbaren Gegner um den Aufstieg in die höchste Spielklasse, Admira Landhaus, mit 34:30 (19:12) aus der Halle. „Wir haben von Beginn an Gas gegeben, waren immer vorne und haben nichts anbrennen lassen. Nur zum Schluss wurden die Knie etwas weich. Egal wir haben gewonnen“, sagt Kapitänin Anna Kavalar freudestrahlend und immens erleichtert.

