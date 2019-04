Kleine Zeitung +

Handball Graz hat Appetit auf den Meister

Graz oder Wien – wer zieht in das Halbfinale der höchsten Liga ein? Am Freitag steigt um 19 Uhr das erste Duell der Viertelfinalserie im Raiffeisen-Sportpark in Graz. Favoriten gibt es in dieser Begegnung keinen.