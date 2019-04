Mit Blaz Klec und Rok Golcar bleiben zwei Leistungsträger eine weitere Saison in Ferlach.

Blaz Klec © GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

Nach dem erneuten Viertelfinaleinzug geht es beim SC Kelag Ferlach um die Kaderplanung für die kommende Saison. Dabei konnte man erste Erfolge erzielen. Mit Blaz Klec und Rok Golcar bleiben zwei Leistungsträger eine weitere Saison in Ferlach. Obmann Walter Perkounig „Wir waren heuer mit beiden zufrieden. Blaz und Rok haben sich hervorragend in die Mannschaft integriert. Mit ihrer Routine haben Sie uns auch in der entscheidenden Phase geholfen.“

Beide Spieler sind über die Verlängerung glücklich. Klec: "Ich fühle mich in Ferlach wohl. Die Mannschaft und das Umfeld passen. Ich glaube auch, dass wir noch mehr erreichen können.“ Golcar: "Es hat einige Zeit gedauert bis ich mich auf der rechten Rückraumposition zurecht gefunden habe. Jetzt klappt es. Ich finde das Mannschaftsklima und das Publikum in Ferlach super. Wir sind wie eine Familie. Deshalb bin ich froh ein weiteres Jahr in Ferlach bleiben zu können.“