Der SC Kelag Ferlach trifft heute (19) in der Quali-Runde auswärts auf Schwaz. Schlafraum.at/Kärnten empfängt am Samstag (19) Vöslau.

Dean Pomorisac © GEPA pictures

Bereits seit vergangenem Dezember klagte Ferlach Kapitän Dean Pomorisac über immer stärker werdende Knieprobleme, stechende Schmerzen. In regelmäßigen Abständen musste er sogar Trainingseinheiten abbrechen. Nichtsdestotrotz biss der 30-Jährige stets die Zähne zusammen. Nur eine erst kürzlich durchgeführte MRT bestätigte sowohl im rechten also auch linken Knie einen Einriss der Patellasehne. Diese Tatsache bedeutet jetzt nicht nur, dass sich der Kärntner spezifischen Therapien unterziehen muss, sondern in erster Linie, dass er für das heutige erste Rückrundenspiel (19 Uhr) in der Handball-„Spusu“-Qualifikationsrunde auswärts in Schwaz quasi nur als Joker zum Einsatz kommt. Wenn sich die Situation auszahlt, sprich, wenn es hart auf hart kommt, springt Pomorisac ein.

