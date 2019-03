Facebook

Die Slowenin Nika Matavs setzt auf Handball-Leidenschaft und ihre Power (li.). Die Kärntnerinnen sind ein eingeschworenes Team. © KK (2)

Die Ferlach/Feldkirchen-Damen sind in der Handball-Bundesliga das Non-plusultra. Im Grunddurchgang avancierten die Kärntnerinnen in kürzester Zeit zum Aufstiegskandidaten Nummer eins. Die amtierenden Tabellenführerinnen haben 27 Punkte aus 14 Spielen zu Buche stehen – lediglich ein Unentschieden mussten sie hinnehmen. Am Samstag (17 Uhr) geht die Mission Aufstieg in die nächste Runde. Zum Auftakt der ersten Runde des Oberen Play-offs empfangen die jungen Handballerinnen Korneuburg.

