Domen Oslovnik © GEPA

In der Saison 2015/16 kam Torhüter Domen Oslovnik zum SC kelag Ferlach. Aufgrund seiner guten Leistungen und der positiven Art spielte sich der sympathische Slowene sofort ins Herz der Ferlacher Fans. Oslovnik hatte auch einen wesentlichen Anteil am Aufstieg 2016. Aufgrund persönlicher Veränderungen bat er den Verein um vorzeitige Freigabe. Die Clubführung entsprach seinem Wunsch. Er kehrt mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein Slovenj Gradec zurück. Walter Perkounig (SC Kelag Ferlach-Obmann): "Domen war immer ein korrekter Mensch und vorbildlicher Sportler. Sein Abgang schmerzt uns natürlich. Wir wollten ihm aber aufgrund seiner Verdienste keine Steine in den Weg legen. Wir möchten uns für seinen Einsatz bedanken, und wünschen Domen weiterhin viel Glück und sportlichen Erfolg."

"Die letzten dreieinhalb Jahre in Ferlach waren eine wunderschöne Zeit. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Der Mannschaft wünsche ich weiterhin viel Erfolg", so Oslovnik.