Österreichs Handball-Herren haben heute in Herning das Spiel der letzten Chance. Gegen Tunesien brauchen Nikola Bilyk und Co. aber einen sehr hohen Sieg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Österreich muss in der letzten Partie der WM-Vorrundengruppe C heute ab 17.30 Uhr (ORF Sport + live) Tunesien mit einem Torverhältnis von +11 Toren oder mehr bezwingen, sonst ist der Traum von der Hauptrunde geplatzt. Denn die Schützenhilfe der Saudis in der ersten Partei des Tages blieb aus. Chile sicherte sich in einer unfassbar schlechten Partie nämlich den zweiten vollen Erfolg. Saudi-Arabien konnte den Südamerikanern von Beginn an keine Paroli bieten und unterlag XX:XX (13:21). Beide Teams wirkten müde, matt und phasenweise planlos.

Der Modus der WM besagt, dass bei Punktgleichheit mehrerer Teams aus den direkten Ergebnissen eine separate Tabelle errechnet wird. Mit einem Sieg über Tunesien hätten Österreich, Tunesien und Chile allesamt vier Punkte und Österreich bräuchte nach der 24:32-Pleite gegen die Südamerikaner einen hohen Sieg (+11), um in dieser Tabelle die Führung zu übernehmen und die Vorrunde als Dritter abzuschließen. Ein Sieg mit zehn Toren Vorsprung würde auch reichen, wenn Österreich mehr als 37 Tore schießt. Gastgeber Dänemark und Norwegen stehen schon vor dem direkten Duell als Aufsteiger fest.

Eine Niederlage gegen Tunesien würde den Österreichern den fünften Platz bescheren. Dann wird in Kopenhagen im Presidents Cup um den 17. Platz gespielt. Als Vierter ginge es nach Köln.