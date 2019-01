Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vaterferuden bei Thomas Bauer © SCREENSHOT/INSTAGRAM/THOMAS BAUER

Tormann Thomas Bauer wurde am späten Dienstagabend Vater eines Sohnes, noch am Mittwochnachmittag wurde er bereits am WM-Spielort in Herning erwartet. Bezüglich eines Einsatzes im entscheidenden Spiel gegen Tunesien am Donnerstag (17.30 Uhr) wollte Teamchef Patrekur Johannesson wenige Stunden vor Beginn der Partie entscheiden.

Bauer, dessen Frau und Ex-Teamspielerin Laura seit Anfang des Jahres auf den Nachwuchs wartete, war aufgrund des anstehenden Ereignisses vorerst nicht nach Dänemark aufgebrochen. Für ihn hatte Johannesson den 42-jährigen Nikola Marinovic nachnominiert.