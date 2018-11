Neben Ferlach-Kapitän Dean Pomorisac ist der Slowene Blaz Klec der Top-Torschütze der Kärntner. Im heutigen Heimspiel (19) gegen Hard sollen Punkte her.

Klec (links) und Pomorisac erzielten zusammen heuer bisher 133 Tore (kl. Bild) © GEPA, Privat

Ferlach Kapitän Dean Pomorisac und sein Teamkollege, Kreisläufer Blaz Klec, könnten optischer Natur unterschiedlicher nicht sein. Sportlich hingegen liegen die Handballer auf einer Wellenlänge. Das Duo matcht sich aktuell in der Torschützenliste um die Plätze fünf und sechs. Exakt einen einzigen Treffer liegen die beiden auseinander – Pomorisac 67, Klec 66. Doch von Konkurrenzkampf keine Spur. „Wer mehr Tore erzielt, ist vollkommen egal, es zählt nur das gesamte Team“, offenbart der Klagenfurter, der seinen Mitspieler in den höchsten Tönen lobt: „Blaz hilft uns in der Offensive mit Spielmacher Anze Ratajec enorm. Er ist ein kleiner Bulle, ein richtiger Kämpfertyp und für unsere Mannschaft eine Wahnsinnsbereicherung. Die linke Seite harmoniert derzeit echt gut.“

