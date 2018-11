Die Damen des SC Kelag Ferlach/Feldkirchen stehen an der Tabellenspitze. Morgen (19) wartet daheim Verfolger Tulln.

Dieses Duo ist bei Ferlach/Feldkirchen eine Bank: Kavalar (l.) und Matavs © Privat

Die Damen des SC Ferlach/Feldkirchen sind in der Handball-Bundesliga im Augenblick das Nonplusultra. Nach sieben gespielten Partien lachen die Kärntnerinnen von der Tabellenspitze. Ausgerechnet der morgige Gegner Tulln konnte der Mannschaft von Trainer Miro Barisic bisher einen einzigen Punkt abknöpfen. „Und da haben wir nicht gut gespielt, wenn ich ehrlich bin, deshalb muss morgen ein Heimsieg her“, verrät Kapitänin Anna Kavalar und macht keinen Hehl daraus, dass die jungen Damen heuer den Aufstieg in die höchste Liga schaffen wollen. „Die Richtung stimmt bisher, keine Frage, aber ich will dennoch nichts verschreien.“

