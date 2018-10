Facebook

Nikola Aljetic und Trainer Ales Pajovic holten bei Westwien den nächsten Sieg © GEPA pictures

Die HSG Graz hat in der spusu Handball Liga die Tabellenführung übernommen. Das Überraschungsteam siegte am Freitag bei Westwien knapp 29:28 (12:12) und setzte sich damit einen Punkt vor den Fivers und zwei vor Westwien an die Spitze. Die Fivers hatten sich am Mittwoch zum Auftakt der 6. Runde von Hard 24:24 getrennt.

„Unfassbar, in der letzten Saison wäre das undenkbar gewesen“, schwärmte HSG-Obmann Michael Schweighofer, „unsere Mannschaft hat in Wien diesmal für staunende Augen gesorgt und den Sieg verdient.“