Die Fivers (links im Bild: Mathias Nikolic) sind Österreichs Handball-Meister 2018 © GEPA pictures

Der österreichische Handball-Meister der Männer heißt zum dritten Mal nach 2011 und 2016 Fivers Margareten. Die Wiener bezwangen am Dienstag in der eigenen Halle den HC Hard mit 26:24 (13:10) und entschieden damit die "best of five"-Finalserie mit 3:1 Siegen für sich. Titelverteidiger Hard musste nach dem Heimsieg im ersten Duell drei Niederlagen hinnehmen.