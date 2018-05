Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Das erste Spiel der Handball-Bundesliga-Halbfinalserie (16:33) gegen Leoben endete für den HC Kärnten in einem Fiasko. Die Spieler selbst sprachen von einer Blamage und wandelten zwischen Ratlosigkeit und Verzweiflung. „Die Steirer spielten eine perfekte Partie und haben verdient gewonnen. Wir wollen heute in der zweiten Partie der Best-of-Three-Serie wieder zeigen, dass wir auch Handball spielen können und das mit purer Leidenschaft und Spaß“, zählt die letzte Abfuhr gegen Leoben für Klagenfurts Goalie Gasper Jelen bereits zur Vergangenheit.

Apropos Geschichte. Die Kärntner bewiesen heuer bereits zwei Mal, dass sie den Favoriten vor heimischer Kulisse in die Knie zwingen können. „Die Deckung war im ersten Spiel ganz gut. Das Problem war der Angriff bzw. dass wir zu viele Tore aus einem Konter kassiert haben. Wir wollen in jedem Fall zurückschlagen“, so der Slowene.

HCK-Boss Michael Pontasch hofft auf eine bessere Chancenverwertung:

Es wird wichtig sein, dass wir die Möglichkeiten, die wir bekommen, nutzen. Sonst ist das Spiel vorbei, bevor es angefangen hat. Müssen kaltschnäuzig agieren.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.