Die Donauinsel wird kochen.... © APA/HANS PUNZ

Man muss es Hannes Jagerhofer lassen. Wenn es um Beachvolleyball geht, hat er das richtige Händchen. 20 Jahre wurde in Klagenfurt gebaggert und gepritscht, nach dem Wechsel 2017 auf die Wiener Donauinsel geht das Konzept auch in der Bundeshauptstadt auf. „Put your hands up in the air! We will, we will rock you, rock you! Eini ins Lebn!“, wird es wieder aus den Lautsprechern dröhnen und das Publikum wird mitröhren.

Die übliche Diskussion, wie viele Millionen der Sand, das Stadion, das Event kostet, lassen sich mit zwei Argumenten vom Tisch wischen, dass 1) auf 49.000 Quadratmetern Spitzensport und Unterhaltung vom Feinsten geboten werden und 2) das Modewort „Nachhaltigkeit“ bestens bedient wird, betreffend eine Tourismus-Destination: Tausende Fans aus dem Ausland weilen in Wien (30.000 Nächtigungen), essen, trinken und sorgen für ein feines Umsatzplus.

Wie Falco, Danzer, Fendrich und STS

Apropos Nachhaltigkeit: Die 2500 Tonnen Sand (50 Lkw-Ladungen), auf denen das Major gespielt wird, werden nach dem Turnier natürlich nicht in die Donau gekippt. Wer sich selbst ein Beachvolleyball-Feld im Garten bauen will oder einfach nur ein bisschen hochwertigen Sand besitzen möchte, kann ihn nach der Veranstaltung günstig kaufen – für zehn Euro pro Tonne (Anfrage per Mail an office@beachmajors.com). Einziger Haken: Selbstabholung!

Clemens Doppler wird wie in den letzten beiden Jahren der ausgemachte Liebling der Fans sein. Der Oberösterreicher wird auf der Donauinsel (bei freiem Eintritt) bejubelt wie Falco, Danzer, Fendrich, STS, Ambros, die an selber Stelle unvergessliche Konzerte gegeben haben. Clemens Doppler, mit seinem Partner Alexander Horst 2017 auf der Donauinsel Vizeweltmeister und im Vorjahr im Major-Viertelfinale, wird die Unterstützung der Fans brauchen. Denn bei großen Turnieren fehlt heuer noch ein Spitzenergebnis.

Anders als in der Vergangenheit plagt das Duo keine akute Verletzung, das fortgeschrittene Alter von Doppler (38) und Horst (36) spielt schon eine Rolle. Trainer und Manager Robert Nowotny sagt: „Natürlich zwickt ein älterer Körper, es ist aber nichts, was der Physio nicht hinbekommen würde. Aber sie werden nicht jünger und die Jugend drückt schon ordentlich an.“