Das heimische Beachvolleyball-Duo Xandi Huber (links) und Christoph Dressler hat Olympia 2020 in Tokio im Visier © GEPA

Es ist ein beinharter Weg bis an die Spitze und mit jeder Menge Aufwand verbunden. Das hat Kärntens Aushängeschild Xandi Huber bereits am eigenen Leib erfahren. Und so kam der 34-Jährige auf die Idee in seiner Heimat die „Austrian Beachvolley Academy“ zu gründen. „Ich hab bei meinen Kindern gemerkt, welchen Bewegungsdrang sie haben und deshalb dachte ich mir, wieso soll man Kindern nicht die Möglichkeiten bieten sich auszutoben. Da kommt Beachvolleyball gerade recht, da es zu den Trensportarten zählt. Die Begeisterung ist groß. Wir wollen flächendeckend in Kärnten gratis Beach-Schnuppertrainings zur Verfügungen stellen und da machte Klagenfurt den Anfang“, erzählt Huber, der gemeinsam mit Karin Frühbauer den Beachbereich vom Volleyball-Leistungszentrum organisiert und verrät, dass sie verstärkt in Schulen und in Strandbäder gehen wollen.