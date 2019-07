Robin Seidl und Philipp Waller haben sich gegen die Kanadier Saxton/O'Gorgman souverän in drei Sätzen durchgesetzt. Die beiden stehen nun im Achtelfinale.

© GEPA pictures

Robin Seidl und Philipp Waller kommen bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg rechtzeitig zur K.o.-Phase in Schwung. Der Kärntner und der Steirer setzten sich nach überstandener Gruppebnphase in der Zwischenrunde gegen die Kanadier Saxton/O'Gorgman nach drei Sätzen durch.