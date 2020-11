Facebook

Es hat ihn, sagt UBSC-Manager Michael Fuchs, sehr geschmerzt, als Josip Popic den Verein einst als 14-Jähriger verlassen hat. Ein kroatischer Klub hatte angeklopft – und der gebürtige Grazer das Angebot wahrgenommen. Nun, sechs Jahre später, kehrt der Basketballer wieder in seine Heimat zurück: Die Grazer sind auf der Suche nach einer Verstärkung auf der Center-Position, wenn man so will, in der eigenen Ex-Jugend fündig geworden.