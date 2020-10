Die Kapfenberg Bulls spielen am Samstag im Basketball-Cup doch in der eigenen Halle.

© GEPA pictures

Eigentlich hätte Kapfenberg am Samstag in Mattersburg um den Einzug ins Viertelfinale des Basketball-Cups spielen sollen. Das Spiel findet nun aber doch in Walfersam statt. „Wir sind gefragt worden, ob es möglich ist, das Spiel doch bei uns auszutragen. Dem kommen wir nach, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, obwohl es uns vor eine enorme organisatorische Herausforderung stellt“, sagt Bulls-Manager Michael Schrittwieser. Die Burgenländer erklären den Tausch des Heimrechts auf Facebook salopp: „Eine Freitagmittag erlassene und in Kraft getretene Verordnung der Burgenländischen Landesregierung macht Heimspiele de facto unmöglich.“ Die Kapfenberger haben einiges zu tun: „Hallenaufbau, Personal, Buffet. Das ist morgen ja noch einmal erlaubt“, sagt Schrittwieser. „Die Regeln sind zwar alle nicht mehr nachvollziehbar. Sportlich hilft uns der Heimvorteil aber jedenfalls und organisatorisch packen wir das auch.“ Gespielt wird um 18 Uhr.