Österreichs Basketball-Team sucht für das Spiel in Graz noch Einlaufkinder © GEPA

Es ist eines der Topereignisse während er Semesterferien in Graz - und es ist eine wohl einmalige Chance für Kinder: Kommenden Donnerstag feierte Österreichs Basketball-Nationalteam seine Premiere in der steirischen Landeshauptstadt. Und sucht mit der "Kleinen Zeitung" dafür noch dringend Einlaufkinder, die die "größten Söhne" des Landes aufs Spielfeld geleiten! (alle Infos im Kasten im Text, (Bewerbungen unter marketing@kleinezeitung.at)

Es ist eine Seltenheit, dass Österreichs Basketball-Nationalteam in Graz gastiert. Anders ausgedrückt: Kommenden Donnerstag wird es eine Premiere geben – erstmals spielt eine ÖBV-Auswahl in Graz in einem Bewerbspiel. In der EM-Qualifikation geht es für die Auswahl von Trainer Raoul Korner gegen die Ukraine. Die Ambition ist klar: Nach 44 Jahren Pause soll Österreich 2021 endlich wieder bei einer Endrunde dabei sein.

Debüt bei der Graz-Premiere

Das Nationalteam hat bereits das "Pre-Camp" in Güssing bezogen. Mit dabei ist erstmals auch der Kapfenberger Bogic Vujosevic. Der 27-Jährige führte die Bulls in den jüngsten vier Jahren zu zehn nationalen Titeln und rückte als "Most Valuable Player" des Cup-Final-Fours ins Turnier ein. Auch, weil der Weltverband FIBA den Einsatz des serbisch-österreichischen Doppelstaatsbürgers genehmigt hat. "Wir müssen uns wirklich bei der FIBA für die rasche Abwicklung bedanken. Dass Vujosevic jetzt wirklich dabei sein kann, ist für uns eine tolle Sache", freut sich General Manager Tomas Kanovsky über die Chance, den Point Guard im Team zu haben. "Bogi ist Kapfenbergs Schlüsselfigur und versteht es, die Balance zwischen Mannschaftsführung und Scoring zu finden. Er macht jedes Jahr große Schritte nach vorne und wird uns auf der Point-

Guard-Position massiv weiterhelfen", analysiert Teamchef Raoul Korner.

Gesucht: Einlaufkinder!

Für die, in Anlehnung an die Hymne, "größten Söhne des Landes", immerhin sind die Basketballer alle echte "Riesen", braucht es aber noch Hilfe: Die "Kleine Zeitung" und der österreichische Basketballverband suchen noch Einlaufkinder für das Länderspiel in den Semesterferien. Alle Infos im Kasten.