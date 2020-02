Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wolfsberger Daniel Köppel zählt zu den größten heimischen Basketball-Talenten © KK/Brose Bamberg, KK

Als rot-weiß-roter Senkrechtstarter wurde der 2,11-Meter-Riese Daniel Köppel bereits 2018 bezeichnet, als er bei der damaligen U18-Europameisterschaft schlichtweg über sich hinauswuchs: Gegen Aserbaidschan und Polen avancierte er zum besten Werfer von Österreichs Equipe. Unter allen 288 Spielern war er derjenige mit dem höchsten Prozentsatz (62,9 Prozent) an getroffenen Würfen. Auch 2019 kann sich beim 19-Jährigen mehr als nur sehen lassen. Mit Brose Bamberg kürte er sich zum U19-Vizemeister in Deutschland und in der zweiten Basketball-Bundesliga durfte der Wolfsberger zuletzt Luft schnuppern.