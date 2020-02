Jakob Pöltl verbuchte sechs Punkte, zwei Rebounds und einen Assist in 13:28 Minuten Spielzeit.

© AP

Für die San Antonio Spurs hat es am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Los Angeles Lakers nichts zu holen gegeben. Die Texaner waren beim 102:129 ohne Chance. Jakob Pöltl verbuchte sechs Punkte, zwei Rebounds und einen Assist in 13:28 Minuten Spielzeit.

Im Staples Center war nur das erste Viertel ausgeglichen verlaufen. Danach nahm der einmal mehr von LeBron James mit 36 Punkten, sieben Rebounds und neun Assists angeführte "Lakers-Express" volle Fahrt auf und ließ bis zum Schluss nicht nach. Der Endstand war gleichbedeutend mit der höchsten Führung in der Partie.

Auf Platz zehn

Bei den Spurs waren DeMar DeRozan (28) und Bryn Forbes (13) die erfolgreichsten Scorer. San Antonio liegt nach 50 Saisonspielen mit einer 22:28-Bilanz auf Platz zehn der Western Conference. Der Rückstand auf die Memphis Grizzlies (25:25), die aktuell Rang acht einnehmen, beträgt drei Siege. Nächster Gegner der Texaner auf dem "Rodeo Road Trip" ist am Donnerstag mit den Portland Trail Blazers (23:28) ein weiterer unmittelbarer Konkurrent ums Play-off.

NBA-Leader Milwaukee Bucks reichte bei den New Orleans Pelicans ein starkes drittes Viertel (42:24) auf dem Weg zu einem 120:108-Erfolg. Giannis Antetokounmpo erzielte 34 Punkte und holte 17 Rebounds.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag: Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit sechs Punkten und zwei Rebounds in 13:28 Minuten) 129:102, New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks 108:120, Houston Rockets - Charlotte Hornets 125:110, Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 127:99.