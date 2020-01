Die Basketballerinnen von UBI Graz empfangen am Dienstag im letzten Heimspiel in der internationalen "Central Europe Women League" die "Mechelen Kangoroes" (19 Uhr). Auf europäischer Ebene sind die national starken Grazerinnen meist chancenlos - eine Spurensuche.

UBI-Kapitänin Camilla Neumann © (c) Bernd Kohlmaier

Zahlen lügen nicht, sagt man, und im Falle von UBI Graz belegen sie, dass der österreichische Damen-Basketball im europäischen Vergleich weit hinterherhinkt. In der österreichischen Superliga ist das steirische Basketball-Team das Maß aller Dinge, in der europäischen "Central Europe Women League" hingegen war für die Grazerinnen in dieser Saison in sechs Spielen bislang nichts zu holen. Am Dienstag-Abend empfangen die Grazerinnen im letzten Heimspiel der Gruppenphase die belgische Damen-Mannschaft aus Mechelen (19 Uhr - dieses Spiel ist Teil der Superticket-Aktion).