Intensive Woche Heroischer Piraten-Sieg im Basketball-Cup

Mit dem 113:100-Overtimesieg in Eisenstadt feierten die Wörthersee Piraten den Einzug in die dritte Cuprunde. Jetzt könnte ein Bundesligist warten. KOS will am Freitag (19.30 Uhr) daheim gegen Deutsch-Wagram ebenfalls aufsteigen. Am Samstag und Sonntag wartet wieder der Liga-Alltag.