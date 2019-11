Facebook

Nächste Niederlage für Jeremy Jones und Kapfenberg © GEPA pictures

Basketball-Meister Kapfenberg Bulls hat auch im vierten Europe-Cup-Gruppenspiel eine Niederlage kassiert. Die Steirer mussten sich am Mittwoch dem niederländischen Champion Landstede Hammers Zwolle vor Heimpublikum klar 67:100 (37:46) geschlagen geben.

Die Bullen traten stark ersatzgeschwächt an und konnten gegen starke Gäste nur im ersten Viertel mithalten. "Man muss jetzt vorsichtig sein um halbwegs objektiv zu bleiben. Zum einen muss man die derzeitige Situation mit drei verletzten Schlüsselspielern berücksichtigen, zum anderen darf man trotzdem nicht so eine Vorstellung abliefern, noch dazu vor heimischem Publikum. Das geht einfach nicht, wir haben lange kein Spiel gesehen, in dem sich ein Team von uns so aufgegeben hat. Wir werden das jetzt einmal in aller Ruhe analysieren, und dann allenfalls Entscheidungen treffen", sagte Kapfenbergs Sportdirektor Michael Schrittwieser.