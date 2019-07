Marck Coffin verlässt die Bulls aus Kapfenberg und heuert bei den WWU Baskets aus Münster an. Die Deutschen spielen in der dritten Liga.

Trainer Mike Coffin muss nächste Saison auf seinen Sohn Marck verzichten © GEPA pictures

Bulls-Kapitän Marck Coffin verlässt die Kapfenberger und heuert bei den WWU Baskets in Münster an. Ein deutscher Drittligist mit Ambitionen, statt Champions League mit den Steirern. "Wir wussten, dass er sich verändern will", sagt Bulls-Sportdirektor Michael Schrittwieser. "Er wollte eine Liga kennenlernen. Sein Ziel ist es, einen Verein an die Spitze zu führen und dabei noch mehr Anteil zu haben als bei unserem Erfolgsweg."