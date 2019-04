Facebook

© GEPA pictures

Annika Neumann ist ehrlich. „Wir trauen uns noch nicht ganz, darüber zu sprechen, was danach kommen könnte“, sagt die Kapitänin der Basketball-Mannschaft von UBI Graz. Das Gefühl, einen Titel in die Höhe zu stemmen, ist nämlich noch ein unbekanntes – die Chancen, dass es nun erstmals in der Geschichte von UBI Graz so weit ist, stehen aber hervorragend: In der „Best of three“-Finalserie der Damen-Basketball-Bundesliga führen die Grazerinnen gegen Klosterneuburg nach dem 61:47-Auftaktsieg mit 1:0, damit könnten die Steirerinnen heute Abend, in Spiel zwei in Klosterneuburg, den ersten Meistertitel der Klubgeschichte nach Graz holen (19.30 Uhr).

