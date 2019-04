UBI Graz holte im ersten Spiel der "Best of three"-Finalserie der Damen-Basketball-Bundesliga ein 61:47 gegen die Duchess Klosterneuburg.

© Bernd Kohlmaier/UBI

Es war kein Spiel wie jedes andere, das war schon vor dem ersen Korb zu spüren. Zahlreiche Trommeln, viele Fans und angespannte Gesichter - schließlich stand der Auftakt zur Finalserie der Basketball-Bundesliga der Damen an. Die Basketballerinnen von UBI Graz hatten im ersten Spiel der "Best of three"-Serie Klosterneuburg zu Gast.

