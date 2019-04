Facebook

Die Raiders fordern den Vizemeister © (c) Weichselbraun Helmuth

Im Halbfinale der 2. Bundesliga ist mit den Panaceo Raiders Villach noch ein Kärntner Vertreter dabei. Die Villacher besiegten Mistelbach in drei Spielen und bekommen es ab Samstag zuerst auswärts in der „Best-of-three“-Serie mit Vizemeister Jennersdorf zu tun. „Die Serie gegen Mistelbach war hart, aber erwartbar. Wir haben im Team einiges personell umstellen müssen unterm Jahr und die Niederösterreicher waren Mitfavoriten“, ist Kapitän Nino Gross erleichtert. Mit Jennersdorf kommt nun ein Gegner, der den Villachern stark ähnelt. „Unsre beiden Mannschaften zeichnet ein starkes Kollektiv aus, beide Offensiven hängen nicht von einem Starspieler ab und beide Mannschaften sind sehr fit. Die Tagesverfassung wird entscheiden. Sie haben den Heimvorteil in der Serie, also einen leichten Vorteil. Ich sehe die Chancen aber 50/50“, so Gross weiter.

Auch wenn Gross die Stärke des Teams „mit fünf, sechs starken Spielern, die im Zusammenspiel Woche für Woche besser werden“ hervorhebt, so verfügt man dennoch über den absoluten Liga-Dauerbrenner. Antonio Boban führt die gespielten Minuten mit durchschnittlich 37,14 Minuten pro Spiel an. Mit 22,76 Punkten pro Spiel ist er auch der zweitbeste Scorer der Liga und der beste noch im Play-off verbliebene Offensivmann.

KOS gastiert im Play-Down derweil als Tabellenführer bei Verfolger Salzburg. Den Klassenerhalt haben die Klagenfurter schon drei Runden vor Schluss gesichert.

Basketball-Halbfinale Jennersdorf Blackbirds - Panaceo Raiders Villach Spiel 1: Jennersdorf - Villach, Samstag, 18 Uhr, Güssing Spiel 2: Villach - Jennersdorf, 12. April, St. Martin Spiel 3 (falls nötig): Jennersdorf - Villach, 14. April, Güssing