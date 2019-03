Facebook

Andi Smrtnik (links) hat noch Hoffnung © (c) Markus Traussnig

Die Wörthersee Piraten als Tabellenachter und KOS Klagenfurt kämpfen in den letzten zwei Grunddurchgangsspielen um den einzig noch verbleibenden Play-off-Rang in der 2. Bundesliga. Dabei bietet die Auslosung einen leichten Vorteil für die Piraten. Sie empfangen am Samstag (18 Uhr, St. Peter) Nachzügler Salzburg, während KOS in St. Pölten ran muss. Am letzten Spieltag haben die Piraten in Mistelbach den vermeintlich leichteren Gegner als die neuntplatzierten KOSler, die die Raiders Villach zum Derby empfangen. „Wir müssen uns voll konzentrieren, alles geben und hoffen“, weiß Kapitän Andi Smrtnik um die schwere Ausgangslage.

Die Draustädter kämpfen noch mit Leader Mattersburg um den Grunddurchgangssieg. Am Sonntag (17 Uhr, St. Martin) ist Mistelbach zu Gast. Am letzten Transfertag mussten die Raiders Villach Topspieler Jasmin Perkovic zum slowakischen Tabellenführer Inter Bratislava ziehen lassen.