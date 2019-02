Facebook

UBI Graz steht wie im Vorjahr im Cup-Finale der Damen. Die Grazerinnen fertigten im Semifinale Vienna Timbervolves mit 80:36 (43:26) ab. Erfolgreichste Werferin war Camilla Neumann mit 25 Punkten. Im Endspiel am 24. Februar in Schwechat wartet Klosterneuburg – 69:61-Erfolg über die Basket Flames. Coach Andrej Kuzma: "Wir sind sehr glücklich, dass wir im Finale sind und wir werden alles versuchen den Titel nach Graz zu holen." Im letzten Viertel ging den Damen aus Wien die Luft aus ihnen gelangen in der nur noch zwei Feldkörbe. Bevor Graz am 24. Februar die Chance hat, den Cuptitel erstmals nach Graz zu holen, geht es kommendes Wochenende auswärts gegen die Basket Flames in Wien.