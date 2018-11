Raiders gastieren in Mistelbach, Piraten bei Tabellennachbar Salzburg. KOS fordert Topteam St. Pölten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Villach ist Favorit, KOS und die Piraten orten selbst Luft nach oben © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Erwin Scheriau)

Kärntens Zweitliga-Korbjäger starten mit Auswärtsspielen der Panaceo Raiders Villach und Wörthersee Piraten ins zweite Drittel des Grunddurchgangs. Die Villacher sind in Mistelbach Favorit, das kriselnde Topteam holte sich aber zuletzt mit einem 84:64 gegen KOS Selbstvertrauen, während Villach sich zu einem 92:90 gegen Salzburg zitterte. „Wir haben aber in Hälfte eins einige Spieler geschont. Als Kapitän Nino Gross und Jasmin Perkovic nach der Pause kamen, waren wir stabiler und stärker“, relativiert Obmann Rudolf Gross.

Die Piraten wollen nach dem 84:67 gegen Eisenstadt in Salzburg nachlegen und sich rang fünf hinter den momentan vier punktgleichen Topteams Mattersburg, Jennersdorf, Villach und St. Pölten krallen. „Dafür müssen wir am Rebound besser werden“, sieht Lukas Simoner Luft nach oben.

Negativlauf für KOS-Teams

KOS ist am Sonntag weiter ersatzgeschwächt in St. Pölten zu Gast. „Wir agieren defensiv zu weich und müssen unser Rebound-Spiel verbessern“, so Jungstar Jan Razdevsek. Die Klagenfurter Damen verloren zuletzt übrigens mit 52:68 bei Zweitliga-Neuling Eagles Innsbruck. Dabei musste man Susanne Rauter und Jennifer Maier sowie Headcoach Dragan Sliskovic, der zugleich das Herrenteam betreute, vorgeben.

2. Bundesliga, 9. Runde Mistelbach Mustangs – Panaceo Raiders Villach, Samstag, 17 Uhr BBU Salzburg – Wörthersee Piraten, Samstag, 18.30 Uhr KOS Celovec – UBC St. Pölten, Sonntag, 17 Uhr, SH St. Peter