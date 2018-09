Facebook

Marck Coffin holte mit Kapfenberg den Supercup © GEPA pictures

Was für ein Start in die neue Saison: Die Kapfenberg Bulls holten in der eigenen Halle mit dem Supercup nach dem Meistertitel und dem Cup den dritten, möglichen Titel der Saison und wiesen Dauerrivale Gmunden mit 81:68 in die Schranken.

Die Zuschauer sahen mit Elijah Wilson, Dave Samuels und Darien Nelson-Henry drei überzeugende Neuzugänge und eine homogene Bullenherde, Wilson kürte sich mit 25 Punkten nicht nur zum Topscorer, sondern auch zum Supercup-MVP („Most valued player“). „So ein Titel bringt eine positive Stimmung in die Mannschaft. Es ist gut, wieder Basketball zu spielen“, sagte Kapfenberg-Kapitän Marck Coffin nach dem Sieg.