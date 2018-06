Facebook

© (c) AP (Jeff Chiu)

NBA-Boss Adam Silver hat seinen Vertrag mit der nordamerikanischen Profiliga NBA um fünf Jahre verlängert. Der sogenannte NBA-Commissioner soll die Liga nun bis zur Spielzeit 2023/24 führen. Das teilte die NBA am Mittwoch mit. Der 56-Jährige ist seit 2014 Boss der Liga, arbeitete aber schon seit 1992 in anderen Funktionen für die NBA. Der Wert von NBA-Teams sowie der Besucherschnitt war in den vergangenen Jahren unter seiner Führung gestiegen. Silver leitete zudem reibungslose Verhandlungen mit der Spieler-Gewerkschaft über Gehaltsvereinbarungen.