Kapfenberg geht in der Finalserie in Führung und braucht noch einen Sieg um den Meistertitel erfolgreich zu verteidigen. Am Dienstag geht es in Gmunden weiter.

© GEPA pictures

Die Bulls aus Kapfenberg gehen in der Serie gegen Gmunden erstmals in Führung und haben es nach dem 69:53-Sieg in der fünften Partie in der eigenen Hand. Entweder die Obersteirer sind am Mittwoch abermals Meister der österreichischen Basketball-Bundesliga, oder sie können am Wochenende zu Hause den Sack zumachen.

Dabei zeichnete sich in der ersten Hälfte wieder eine enge Angelegenheit ab, +3 nach dem ersten Viertel, +2 nach dem zweiten. Nur: Im dritten Drittel kamen die Oberösterreicher völlig verändert zurück auf die Platte, machten nur sechs Punkte und ließen die Kapfenberger davonziehen. Die wehrten sich dagegen noch klarer zu gewinnen - nur Milan Stegnajic mit einem Double-Double ging energisch voran.

Die Kapfenberger haben in der Final-Serie jedenfalls die beiden vergangenen Partien gewonnen, auch jenes in Gmunden. Psychologisch ein großer Vorteil für Spiel Nummer sechs am Mittwoch.