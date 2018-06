Die Gmundner Swans haben in der Finalserie der Basketball-Bundesliga (ABL) erneut vorgelegt. Im Heimspiel gegen den Titelverteidiger aus der Steiermark gelang den Oberösterreichern am Sonntag ein 78:69-(37:38)-Erfolg.

Kapfenberg unterlag Gmunden © GEPA pictures

In der "best-of-seven"-Serie liegt Außenseiter Gmunden damit mit 2:1 voran. Spiel Nummer vier findet am Mittwochabend erneut am Traunsee statt. Kapfenberg kassierte erstmals in dieser Saison eine Niederlage bei den Swans, die im ABL-Play-off zu Hause weiter ungeschlagen sind. Dabei hätten die Bulls im dritten Viertel noch die Chance gehabt, sich einen Punktepolster herauszuschießen. Der Meister hatte mit der Zonenverteidigung der Hausherren aber seine Probleme.

Die von Enis Murati (20 Punkte, 8 Rebounds) angeführten Swans starteten mit einem Drei-Punkte-Rückstand (53:56) ins vierte Viertel, legten da aber einen 10:0-Lauf hin. Den Hausherren gelang es vor allem, die zuvor zu hohe Zahl an eigenen Ballverlusten in der entscheidenden Phase einzudämmen, sie mussten am Ende nicht mehr zittern.

Bei Kapfenberg war Bogic Vujosevic (22 Punkte) bester Werfer. Überhaupt nicht ins Spiel kam Brian Oliver, der nur einen Zähler verbuchen konnte.