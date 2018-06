Bulls-Trainer Coffin"Ein bisschen Nervosität schadet den Spielern nicht"

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In der Basketball-Finalserie zwischen Kapfenberg und Gmunden steht es 1:1, Spiel drei geht heute in Gmunden über die Bühne (17.45 Uhr).

Mike Coffin (rechts) bestreitet mit seinen Kapfenbergern heute das dritte Finalspiel gegen Gmunden © GEPA pictures

Die Bullenherde wurde wieder losgelassen und hat mit dem Heimsieg gegen Gmunden in der Serie des Finales wieder für ausgeglichene Verhältnisse gesorgt. Und genau in der „Herde“ liegt die Kraft der Kapfenberger. Trainer Mike Coffin braucht ein funktionierendes Kollektiv auf seinem Topniveau, wenn er über das intensive Spiel zum Erfolg kommen will.