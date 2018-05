Facebook

Chris Paul glänzte mit 27 Punkten © AP

Der Titelverteidiger aus Oakland feierte am Sonntag einen souveränen 118:92-Erfolg bei den New Orleans Pelicans und stellte damit ebenso wie Houston, das bei Utah Jazz 100:87 gewann, auf 3:1 in der "best of seven"-Serie.

Kevin Durant, im Vorjahr als wertvollster Spieler (MVP) der NBA-Finalserie ausgezeichnet, führte die Warriors mit 38 Punkten und neun Rebounds zum wichtigen Auswärtssieg. Matchwinner für die Rockets war Aufbauspieler Chris Paul, der an seinem 33. Geburtstag mit 27 Zählern und zwölf Rebounds glänzte. Bereits in der Nacht auf Mittwoch können Golden State und Houston mit Heimsiegen den Aufstieg fixieren.