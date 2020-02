Facebook

Fans der Kansas Chiefs © AP

Kansas City hat seine Super-Bowl-Helden mit einer großen Party geehrt. Zu der Parade in der Stadt im zentralen Bundesstaat Missouri kamen am Mittwoch Zehntausende Fans im Rot der Kansas City Chiefs und feierten das Team um Patrick Mahomes. Videos zeigten den Quarterback mit seinen Teamkameraden auf einem offenen Bus, wie er feierte und zwischendurch einen Football in die Menge warf.

Zahlreiche Schulen blieben Medienangaben zufolge wegen der Parade geschlossen, auch der Stadtrat hatte eine Sitzung verschoben. Nach der etwa zweistündigen Parade war ein großer Empfang auf einer Bühne vor dem Bahnhof der Stadt geplant. In der Früh hatte es aber zunächst eine Schrecksekunde gegeben, als ein Auto lokalen Medien zufolge durch die Absperrung gebrochen und die Strecke entlang gefahren war. Auf Videos war zu sehen, wie schwer bewaffnete Polizisten den Wagen stoppten - wenige Stunden, bevor die Parade startete. Den Berichten zufolge wurden zwei Personen festgenommen.

Die Kansas City Chiefs hatten sich am Sonntag mit 31:20 gegen die San Francisco 49ers durchgesetzt und zum ersten Mal nach 50 Jahren wieder den Titel im American Football geholt.