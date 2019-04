Facebook

Nicht ohne Grund wird die Partie zwischen den Graz Giants und den Vienna Vikings als Klassiker des österreichischen Footballs bezeichnet. Am Ostermontag ist es in Eggenberg zum bereits 76. Duell dieser beiden Teams gekommen – mit dem besseren Ende für die Steirer, die zum 32. Mal gegen die Wiener gewonnen haben. 36:14 lautete das Ergebnis des Austrian-Football-League-Schlagers am Ende. „Es war wie immer eine große Herausforderung gegen die Vikings“, sagte Giants-Trainer Martin Kocian. „Wir sind sehr glücklich über den Sieg, weil wir die Saison nicht gut gestartet haben.“ Nach zwei Niederlagen zum Auftakt feierten die Grazer nun zwei Siege in Folge. Rund 1200 lautstarke Fans verwandelten Eggenberg einmal mehr zu einem Hexenkessel, auf dem Spielfeld bestach eine bärenstarke Giants-Verteidigung. „Die Giants haben ein super Spiel gemacht“, lobte auch Vikings-Trainer Chris Calaycay.

