© AP

Football-Quarterback Russell Wilson bleibt den Seattle Seahawks erhalten. Der 30-Jährige dürfte sich mit seinem NFL-Team auf einen neuen Vertrag geeinigt haben, das deutete er am Dienstag in einem viel diskutierten Video an. Laut US-Medienberichten könne Wilson über vier Jahre 140 Millionen Dollar (123,75 Mio. Euro) verdienen, das würde ihn zum bestbezahlten NFL-Profi machen.

Mit Wilson als Regisseur haben die Seahwaks in sieben Spielzeiten sechsmal die Play-offs erreicht. Der bisher größte Erfolg war 2014 der Super-Bowl-Triumph gegen die Denver Broncos.